В Белом доме заявили, что в скором времени следует ожидать разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. Информация поступила от высокопоставленного чиновника Совета по национальной безопасности США.

Об этом сообщает Voice of America.

— Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются, — сказал чиновник.

Он пообещал поделиться более точными планами по дате звонка в ближайшее время и добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Ранее в Белом доме объявили, что в четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путином. О звонке, по словам администрации США, попросили в Кремле. При этом на переговорах между Соединенными Штатами и Россией, которые намечены на 10 января в Женеве, ни Байден, ни Путин не будут присутствовать.

— Вопросы, связанные с Украиной, естественно подходят к контексту ОБСЕ, поскольку Украина является членом ОБСЕ и будет присутствовать за столом, — сказал чиновник Совета по национальной безопасности.

Он добавил, что США и дальше серьезно обеспокоены, поскольку продолжают наблюдать значительное присутствие российских войск вокруг границ Украины.

Напомним, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Ожидается, что глава Белого дома потребует полного отвода российских войск от границ Украины.