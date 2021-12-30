Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года.
Об этом он заявил на встрече с Александром Лукашенко, информирует «Интерфакс».
— Как вы и предлагали, мы проведем (учения, — прим.) в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат, — сказал Владимир Путин.
Так Владимир Путин отреагировал на предложение Александра Лукашенко не останавливать совместные учения и продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.
Напомним, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил в своей верности Кремлю и пообещал «делать все», чтобы вернуть Украину под влияние Москвы.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года.
Об этом он заявил на встрече с Александром Лукашенко, информирует «Интерфакс».
— Как вы и предлагали, мы проведем (учения, — прим.) в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат, — сказал Владимир Путин.
Так Владимир Путин отреагировал на предложение Александра Лукашенко не останавливать совместные учения и продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.
Напомним, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил в своей верности Кремлю и пообещал «делать все», чтобы вернуть Украину под влияние Москвы.