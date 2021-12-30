Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на прививание против коронавируса 70% людей в мире к середине 2022 года. В настоящее время 92 страны из 194 не достигли предыдущей цели в 40%.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге 29 декабря.

— У нас есть 185 дней до финиша, чтобы достичь 70% [вакцинированного против COVID-19 населения] к началу июля 2022 года. Отсчет начинается прямо сейчас! Если мы вместе проведем эту кампанию, в следующем году мы все окажемся в лучшем положении, — сказал он.

По его словам, в 2020 году было зарегистрировано 1,8 миллиона смертей от осложнений коронавируса, тогда как в 2021 году эта цифра значительно выше — 3,5 миллиона. Фактическая цифра еще выше, добавил Гебреисус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что ситуация с обеспечением вакцин сейчас улучшается, хотя акцент на бустерах в богатых странах может привести к тому, что странам с низким уровнем дохода препарата снова может не хватать.

— В 2022 году ВОЗ будет сотрудничать с государствами-членами для создания хорошо финансируемых систем здравоохранения, усиления готовности и обеспечения справедливого распределения средств здравоохранения, — сказал он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 29 декабря, коронавирусом заразились 5 тысяч 930 человек.