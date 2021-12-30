В Украине за минувшие сутки, 29 декабря, заразились коронавирусом 5930 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1747 человек, летальных случаев — 278, выздоровели — 10 369. Протестировали методом ПЦР — 32 605 человек, методом ИФА — 6 018, экспресс-тестами — 40 937.

Больше новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 660 620 человек, выздоровели — 3 460 249, летальных случаев — 95 690.