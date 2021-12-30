Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили был перевезен из военного госпиталя, где проходил реабилитацию после голодовки, в тюрьму в Рустави.

Об этом сообщают народная депутат Украины и гражданская жена политика Елизавета Ясько и издание «Кавказский узел», пишет hromadske.

По словам депутата, Михеила Саакашвили «насильственно повалили и вывезли» в тюрьму. Она отметила, что неизвестно, в сознательном ли состоянии мужчина.

«Кавказский узел» пишет, что адвокату экс-президента Нике Гварамии подтвердили в Руставской тюрьме №12, что политик перевели к ним. Еще один адвокат также подтвердил эту информацию. У здания тюрьмы собираются активисты оппозиционной партии «Единое национальное движение» и сторонники Михеила Саакашвили.

Экс-президента Грузии в первый раз хотели перевезти из госпиталя в тюрьму несколько дней назад. Однако ему стало плохо и он ненадолго потерял сознание. Адвокаты Михеила Саакашвили говорили, что не знали о решении по переводу мужчины.

В Минюсте же заявили, что медперсонал больницы принял решение о выписке политика из госпиталя, но его перевод в тюрьму временно отложили из-за «колебания давления». А в МИД Украины призывали относиться к гражданину Украины Михеилу Саакашвили с уважением и не допускать действий, представляющих угрозу его жизни и здоровью.

Ранее адвокат экс-президента Грузии заявил о его похищении: по его словам, политик пропал из Горийской больницы.