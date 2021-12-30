Российский миллиардер Роман Абрамович вознамерился получить европейский паспорт по подозрительной схеме.

Об этом пишет EVZ.

Бизнесмен использовал сефардское происхождение для получения португальского гражданства. Этот маневр привлек внимание португальских СМИ. Вопросы возникли после того, как предприниматель применил закон о репатриации потомков сефардских евреев, изгнанных во время инквизиции. Официальные лица Португалии заявляют, что критика «необоснованна», а у Романа Абрамовича есть все основания претендовать на возвращение к историческим корням.

Абрамович подал заявление на получение португальского гражданства, утверждая, что он связан с еврейской общиной в Порту. По неподтвержденным данным, часть семьи Абрамовича, которая сейчас проживает в Беларуси, имеет сефардские корни. В прошлом Восточная Европа была домом для тысяч евреев-сефардов. Но использование закона миллиардером Романом Абрамовичем вызвало критику португальцев, которые считают это манипуляцией.

Португальская радиостанция TSF передала и опубликовала во вторник заявление журналиста-расследователя Даниэля Оливейры, в котором он обвинил еврейскую общину Порту в превращении справедливого закона в «золотую визу». Оливейра предположил, что связи между еврейской общиной в Порту и Абрамовичем «неясны», и сказал, что он считает проверку родословной Абрамовича менее строгой, чем этого требует общество.

Португальский новостной сайт AbrilAbril опубликовал во вторник редакционную статью, в которой призвал пересмотреть закон о гражданстве, чтобы им не мог воспользоваться Роман Абрамович.

В свою очередь, еврейская община Порту подтвердила, что она обработала заявление Романа Абрамовича о предоставлении гражданства за плату в размере 250 евро. Еврейская община в Лиссабоне уже много лет имеет данные о предках Абрамовича, добавили представители общины из Порту.

Евреи из Порту сообщили Еврейскому телеграфному агентству, что сейчас становятся свидетелями «антисемитской волны» в социальных сетях против Абрамовича. Представитель олигарха не ответил на запросы о комментариях.

Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва заявил в среду, что натурализация Абрамовича была «проведена в соответствии с законом», и назвал его критику «необоснованной».

Напомним, Черногория перечислила украинцев с «золотыми паспортами».