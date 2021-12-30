В акватории Черного моря состоялись совместные тренировки кораблей Военно-морских сил Украины и Франции.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины.

— В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» Военно-морских сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-морских сил Французской Республики Auvergne провели тренировку типа PASSEX, — говорится в сообщении.

Целью было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование взаимосовместимости экипажей кораблей Украины и Франции в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

Кроме надводных боевых единиц от французской стороны к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

Во время отработки элементов тактического маневрирования личный состав кораблей провел ряд совместных тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д.

Ранее США проводили крупнейшие учения ВМС с окончания эпохи Рейгана.