Франция возьмет на себя командование Объединенными силами (VJTF), подразделением быстрого реагирования НАТО, созданным в 2014 году в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией.

Об этом пишет Digi24.

Следующий год станет временем для французских командиров.

— Спасибо Франции за руководство Силами быстрого реагирования НАТО в 2022 году,— заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В 2022 году в состав VJTF войдут многонациональные силы в несколько тысяч солдат. Франко-германская бригада численностью около 3500 человек будет стержнем подразделения. Другие государства-члены НАТО, такие как Испания, Португалия и Польша, также предоставят войска для VJTF.

Франция заменяет Турцию, которая в этом году возглавила подразделение быстрого реагирования НАТО, а в 2023 году управление VJTF перейдет к Германии.

Напомним, Турция призвала Кремль перестать ставить НАТО ультиматумы по поводу Украины.