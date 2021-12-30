На польской границе белорусские солдаты пытались разрезать колючую проволку. Вечером в том же участке они ослепили польских офицеров лазерами.

Об этом пишет RMF24, ссылаясь на пресс-секретаря пограничной службы.

В Польше убеждены, что это была организованная провокация белорусов.

— Белорусские солдаты повредили приграничную инфраструктуру, хотя польские официальные лица неоднократно призывали их отказаться от этого, — рассказала лейтенант Анна Михальская.

Помимо этого, на двух участках нелегальные мигранты пытались пересечь границу.

— В Мельнике мигранты пытались построить пешеходный мост через дамбу от Концерины. После вмешательства польских офицеров они ушли. Также были повреждена проволока в районе Наревки, — сообщила пресс-секретарь пограничной службы.

Напомним, пограничники Польши сообщили в последнем отчете, что за последние сутки не зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы.