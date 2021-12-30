Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не видит возможности возвращения в ближайшее время РФ в состав группы G7 («Большой семерки»).

Об этом информирует пресс-служба МИД Германии.

— Это, конечно, очень больно, что Россия за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга. В настоящее время неясно, когда Россия сможет вернуться в группу — нынешняя эскалация, безусловно, не облегчает ситуацию, — подчеркнула Анналена Бербок.

Она также добавила, что после агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня.

Россию исключили из G8 в 2014 году из-за аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе.

Напомним, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Ожидается, что глава Белого дома потребует полного отвода российских войск от границ Украины.