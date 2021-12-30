Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор негативно высказался о работе своих коллег в 2021 году.
Об этом он сказал в комментарии журналисту НикВести, подводя итоги работы мэрии в уходящем году.
Среди прочего, Сергей Кантор возмутился организацией работы Николаевского городского совета.
— А где работа? Работы нет. Если коротко, то я еще в этом сессионном зале такого подхода к формированию бюджета, законности, процедуре не видел. Не то что за последний год, я этого не видел за 20 лет в этом сессионном зале, — поделился депутат.
Он также резко высказался относительно проекта городского бюджета на 2022 год.
— Как по мне, дерьмо был прошлый и дерьмо этот (проект, — прим.) И в подходах, и в реализации, и в наполнении. Это мое личное мнение и я его публично заявляю на камеру, — заявил Сергей Кантор.
Кроме того, политик выступил против идеи взять новые кредитные средства для решения проблем Николаева.
— Ваши дети еще не рожденные будут их отдавать. Чтобы брать кредиты, нужно понимать, каким образом мы будем их возвращать, в какие сроки, за счет каких ресурсов. Это процесс, — считает Сергей Кантор.
Напомним, в четверг, 23 декабря, в ходе сессии горсовета депутаты приняли бюджет Николаева на 2022 год. Сергей Кантор и Владислав Чайка не приняли участие в голосовании.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор негативно высказался о работе своих коллег в 2021 году.
Об этом он сказал в комментарии журналисту НикВести, подводя итоги работы мэрии в уходящем году.
Среди прочего, Сергей Кантор возмутился организацией работы Николаевского городского совета.
— А где работа? Работы нет. Если коротко, то я еще в этом сессионном зале такого подхода к формированию бюджета, законности, процедуре не видел. Не то что за последний год, я этого не видел за 20 лет в этом сессионном зале, — поделился депутат.
Он также резко высказался относительно проекта городского бюджета на 2022 год.
— Как по мне, дерьмо был прошлый и дерьмо этот (проект, — прим.) И в подходах, и в реализации, и в наполнении. Это мое личное мнение и я его публично заявляю на камеру, — заявил Сергей Кантор.
Кроме того, политик выступил против идеи взять новые кредитные средства для решения проблем Николаева.
— Ваши дети еще не рожденные будут их отдавать. Чтобы брать кредиты, нужно понимать, каким образом мы будем их возвращать, в какие сроки, за счет каких ресурсов. Это процесс, — считает Сергей Кантор.
Напомним, в четверг, 23 декабря, в ходе сессии горсовета депутаты приняли бюджет Николаева на 2022 год. Сергей Кантор и Владислав Чайка не приняли участие в голосовании.