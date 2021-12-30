Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор негативно высказался о работе своих коллег в 2021 году.

Об этом он сказал в комментарии журналисту НикВести, подводя итоги работы мэрии в уходящем году.

Среди прочего, Сергей Кантор возмутился организацией работы Николаевского городского совета.

— А где работа? Работы нет. Если коротко, то я еще в этом сессионном зале такого подхода к формированию бюджета, законности, процедуре не видел. Не то что за последний год, я этого не видел за 20 лет в этом сессионном зале, — поделился депутат.

Он также резко высказался относительно проекта городского бюджета на 2022 год.

— Как по мне, дерьмо был прошлый и дерьмо этот (проект, — прим.) И в подходах, и в реализации, и в наполнении. Это мое личное мнение и я его публично заявляю на камеру, — заявил Сергей Кантор.

Кроме того, политик выступил против идеи взять новые кредитные средства для решения проблем Николаева.

— Ваши дети еще не рожденные будут их отдавать. Чтобы брать кредиты, нужно понимать, каким образом мы будем их возвращать, в какие сроки, за счет каких ресурсов. Это процесс, — считает Сергей Кантор.

Напомним, в четверг, 23 декабря, в ходе сессии горсовета депутаты приняли бюджет Николаева на 2022 год. Сергей Кантор и Владислав Чайка не приняли участие в голосовании.