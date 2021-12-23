В четверг, 23 декабря, в ходе сессии горсовета депутаты приняли бюдет Николаева на 2022 год.

Об этом сообщают НикВести.

Бюджет утвердили единогласно 47 голосами, никто не голосовал против, лишь 2 депутата, Сергей Кантор и Владислав Чайка, не приняли участие в голосовании.

Доходы бюджета Николаева определены в сумме 5 миллиардов 166 миллионов 241 тысячи 856 гривен, в том числе доходы общего фонда бюджета — 5 миллиардов 63 миллиона 46 тысяч 827 гривен и доходы специального фонда бюджета — 103 миллиона 195 тысяч 29 гривен.

Расходы бюджета Николаевской городской территориальной громады составят 5 миллиардов 421 миллион 424 тысячи 8 гривен, в том числе расходы общего фонда бюджета — 4 миллиарда 374 миллиона 854 тысячи 551 гривна и расходы спецфонда — 1 миллиард 46 миллионов 570 тысяч 157 гривен.

Бюджет развития в следующем году составит 943 миллиона 719 тысяч 752 гривны. Резервный фонд запланировали в сумме 30 миллионов гривен.

Возвращение кредитов в спецфонд бюджета запланировано в сумме 8 миллионов гривен. Как пояснил в комментарии корреспонденту НикВести первый вице-мэр Виталий Луков, это средства, которые возвращаются в бюджет по программе кредитования молодежного жилья.

На предоставление кредитов из общего фонда планируют выделить 40,8 миллиона гривен. Порядка 25 миллионов из этой суммы составляют гарантии банковских кредитов для «Николаевводоканала» и «Николаевэлектротранса», еще 15,5 выделяются для молодежных жилищных кредитов.

Оборотный остаток, предусмотренный для перекрытия кассовых разрывов, определен в размере 0,69% от общего фонда расходов — 30 миллионов гривен.

Отметим, что основным источником дохода бюджета традиционно являются налоговые поступления. Они составят 75,5% доходов бюджета на 2022 год — 4,1 миллиарда гривен. Прямая образовательная субвенция из госбюджета ожидается в сумме 875,1 миллиона. Также областной бюджет должен перечислить Николаеву 9,5 миллиона образовательной субвенции. Из госбюджета также поступят еще 3,5 миллиона дотаций. Ожидается 8,7 миллиона субвенций из местных бюджетов.

По расходной части, из общего фонда бюджета планируют направить:

на финансирование программ социально-культурной сферы и государственное управление — 3,3 миллиарда (77,3 % от общего объема расходов общего фонда бюджета);

на жилищно-коммунальное хозяйство — 486,8 миллиона гривен (11,1%);

на экономическую деятельность (транспорт и транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство, другие программы и мероприятия, связанные с экономической деятельностью) — 304,6 миллиона (7,0%);

реверсная дотация составляет 144,4 миллиона гривен (3,3%). Это деньги, которые Николаев передаст государственному бюджету для «выравнивания налогоспособности территорий».;

на финансирование других программ и мероприятий — 56,2 миллиона гривен (1,3%).

Расходы по специальному фонду составляют 1,04 миллиарда, в которые входит и бюджет развития. Деньги планируют распределить следующим образом:

на транспорт и транспортную инфраструктуру, дорожное хозяйство — 395,3 миллиона гривен (37,8% от общего размера расходов специального фонда);

на финансирование программ социально-культурной сферы и государственное управление — 235,8 миллиона (22,5%);

на строительство и региональное развитие — 130,7 миллиона (12,5%);

на жилищно-коммунальное хозяйство — 189,4 миллиона (18,1%);

на финансирование других программ и мероприятий, связанных с экономической деятельностью и охраной окружающей среды — 95,3 миллиона (9,1%).

При этом на реализацию 26 целевых (комплексных) программ в целом по бюджету предусмотрено 3,8 миллиарда гривен, что составляет 72,1% от общего объема расходов бюджета.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Недавно депутатам раздали предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022. Общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Ранее НикВести писали о том, сколько денег из бюджета-2021 не учпели освоить главные распорядители средств. Например, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета «освоил» только 43,2 миллиона гривен из выделенных 103,4 миллиона гривен в бюджете города на 2021 год, что составляет всего 41,8% от общей суммы.

Похожая ситуация с освоением денег бюджета Николаева и в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Там «освоили» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год. Это всего 46,5% от общей суммы.

Директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолае рассказал, что сумма неосвоенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в 400 миллионов гривен еще изменится, поскольку только в конце декабря будут закрыты все акты выполненных работ.