Депутат правящей партии «Единая Россия» Александр Хинштейн подал инициативу о лишении паспортов оппозиционеров, которые раздражают власть своей критикой.

Об этом пишет Радио Свобода.

Депутат Госдумы задался вопросом, можно ли выгонять из страны критически настроенных к режиму Путина граждан.

— Иногда слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам русский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?, — заявил соратник Путина по партии.

Владимир Путин законопроект о гражданстве в нижнюю палату парламента вчера, 29 декабря. В нормах проекта расширяется список статей уголовного кодекса, приговор по которым может послушить обоснованием для лишения гражданства у человека, который приобрел его не по праву рождения.

Однако шестая статьи конституции РФ четко утверждает, что государство не может отобрать гражданство у собственного гражданина или каким-либо образом менять этот акт. В этом году Конституционный суд РФ выпустил заявление, в котором назвал лишение законно приобретенного гражданства РФ недопустимым и нарушающим права человека.

Напомним, что Верховный суд РФ ликвидировал одну из первых правозащитных организаций в новейшей истории России «Международный Мемориал». Иск подавала Генеральная прокуратура.