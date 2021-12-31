Народный депутат Украины Александр Гайду поздравил жителей Николаева с Новым годом-2022.

Поздравление по случаю новогодних праздников нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

Нардеп напомнил о достижениях 2021 года: покупке медицинского оборудования для николаевских больниц и интерактивного оборудования для николаевских школ.

— Прошедший 2021 год был наполнен разніми событиями, вызовами, испытаниями и победами. Все это помогло нам стать еще сильнее, приумножить наши знания и получить ценный опыт. Нам с вами точно есть чем гордиться в 2021 году, ведь вместе мы сделали этот год особенным. Нам удалось осовременить больницы и школы нашего города, сделать медицину более доступной, – сказал Александр Гайду.

Он пожелал николаевцам в новом 2022 году новых достижений и семейного тепла.

— Новый год – это период особенного настроения, семейного уюта, больших ожиданий и надежд на лучшее. Пусть 2022 год будет удачным и плодотворным для каждого из нас, годом новых возможностей и достижений. Пусть принесет в каждый дом мир, согласие и благополучие, наполнит наши сердца любовью и подарит возможность начать новый отсчет добрых дел! Искренне желаю всем крепкого здоровья, осуществления самых смелых замыслов и новых свершений! Оставьте все невзгоды позади и в новогоднюю ночь поверьте в чудо, оно обязательно сбудется!, – пожелал николаевцам Александр Гайду.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич записал видеообращение к николаевцам по случаю новогодних праздников.