Николаевский городской голова Александр Сенкевич записал видеообращение к николаевцам по случаю новогодних праздников.
Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Дорогие николаевцы, поздравляю вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новым Годом. В этот светлый праздник желаю вам любви и счастья, мира и изобилия! Пусть ангел всегда оберегает вас и вашу семью. Пусть в душе всегда царит надежда, вера и покой. Пусть уходящий год напоминает о себе только приятными воспоминаниями и веселыми фотографиями. А следующий — обязательно принесет любовь и согласие в каждую семью. Веселых вам праздников! С Рождеством Христовым и Новым Годом! — отметил он.
Также Александр Сенкевич пожелал беречь здоровье и проводить больше времени с близкими.
— 2021 год в который раз напомнил нам, как важно беречь свое здоровье, проводить больше времени с семьей, ценить каждый момент вместе.
Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров выдал распоряжение о запрете массовых мероприятий на Николаевщине. Сообщалось, что в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться гуляния на новогодние праздники. Пока неизвестно, изменится ли это в связи с выходом из «красной» карантинной зоны.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич записал видеообращение к николаевцам по случаю новогодних праздников.
Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Дорогие николаевцы, поздравляю вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новым Годом. В этот светлый праздник желаю вам любви и счастья, мира и изобилия! Пусть ангел всегда оберегает вас и вашу семью. Пусть в душе всегда царит надежда, вера и покой. Пусть уходящий год напоминает о себе только приятными воспоминаниями и веселыми фотографиями. А следующий — обязательно принесет любовь и согласие в каждую семью. Веселых вам праздников! С Рождеством Христовым и Новым Годом! — отметил он.
Также Александр Сенкевич пожелал беречь здоровье и проводить больше времени с близкими.
— 2021 год в который раз напомнил нам, как важно беречь свое здоровье, проводить больше времени с семьей, ценить каждый момент вместе.
Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров выдал распоряжение о запрете массовых мероприятий на Николаевщине. Сообщалось, что в Николаеве, городах областного значения, центрах ОТГ Николаевской области не будут проводиться гуляния на новогодние праздники. Пока неизвестно, изменится ли это в связи с выходом из «красной» карантинной зоны.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак