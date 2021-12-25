Николаевский городской голова Александр Сенкевич записал видеообращение к николаевцам по случаю новогодних праздников.

Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Дорогие николаевцы, поздравляю вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новым Годом. В этот светлый праздник желаю вам любви и счастья, мира и изобилия! Пусть ангел всегда оберегает вас и вашу семью. Пусть в душе всегда царит надежда, вера и покой. Пусть уходящий год напоминает о себе только приятными воспоминаниями и веселыми фотографиями. А следующий — обязательно принесет любовь и согласие в каждую семью. Веселых вам праздников! С Рождеством Христовым и Новым Годом! — отметил он.

Также Александр Сенкевич пожелал беречь здоровье и проводить больше времени с близкими.

— 2021 год в который раз напомнил нам, как важно беречь свое здоровье, проводить больше времени с семьей, ценить каждый момент вместе.