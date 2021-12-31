В Израиле разрешили вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса. Ее смогут получить люди с ослабленным иммунитетом.
Об этом пишет The Associated Press.
Соответствующее решение принял гендиректор Минздрава Нахман Эш. Четвертую дозу разрешили исключительно людям с ослабленной иммунной системой.
— Мы продолжим ежедневно отслеживать данные и увидим, нужно ли расширить эту рекомендацию на большую часть населения, — сказал он.
Эксперты предлагали более широкий перечень тех, кому рекомендуется четвертая доза, но Эш оставил только одну категорию людей.
По данным Минздрава, в Израиле почти 70% населения получили как минимум одну дозу вакцины, а чуть меньше половины уже вакцинировались тремя дозами.
Напомним, Национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Израиле разрешили вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса. Ее смогут получить люди с ослабленным иммунитетом.
Об этом пишет The Associated Press.
Соответствующее решение принял гендиректор Минздрава Нахман Эш. Четвертую дозу разрешили исключительно людям с ослабленной иммунной системой.
— Мы продолжим ежедневно отслеживать данные и увидим, нужно ли расширить эту рекомендацию на большую часть населения, — сказал он.
Эксперты предлагали более широкий перечень тех, кому рекомендуется четвертая доза, но Эш оставил только одну категорию людей.
По данным Минздрава, в Израиле почти 70% населения получили как минимум одну дозу вакцины, а чуть меньше половины уже вакцинировались тремя дозами.
Напомним, Национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет.