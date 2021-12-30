Национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет.

Об этом «Суспільному» рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

— На прошлой неделе уже состоялось заседание национальной технической группы экспертов, которые рассматривали вопросы более широкого использования бустерной дозы, и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей, старше 60 лет, — сказал Игорь Кузин.

Он отметил, что для таких лиц национальная техническая группа экспертов рекомендует проведение бустерной дозы через 6 месяцев после завершения базового прививочного курса.

— Следовательно, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава, — отметил главный санитарный врач.

Напомним, ранее в Украине ввели ревакцинальную дозу вакцины от COVID-19 для медработников и сотрудников домов интернатного типа.