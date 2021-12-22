В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины от COVID-19 для медработников и сотрудников домов интернатного типа.
Соответствующий приказ утвердило Министерство здравоохранения Украины.
В Минздраве учли рекомендации ВОЗ и позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
Медики и работники домов интернатного типа могут получить ревакцинальную дозу через шесть месяцев после второй прививки. Для ревакцинации используют только м-РНК-вакцины (Moderna или Comirnaty/Pfizer).
В ближайшее время в Украине появится возможность сгенерировать COVID-сертификат после получения третьей дозы.
Ранее сообщалось, что бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше.
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В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины от COVID-19 для медработников и сотрудников домов интернатного типа.
Соответствующий приказ утвердило Министерство здравоохранения Украины.
В Минздраве учли рекомендации ВОЗ и позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
Медики и работники домов интернатного типа могут получить ревакцинальную дозу через шесть месяцев после второй прививки. Для ревакцинации используют только м-РНК-вакцины (Moderna или Comirnaty/Pfizer).
В ближайшее время в Украине появится возможность сгенерировать COVID-сертификат после получения третьей дозы.
Ранее сообщалось, что бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак