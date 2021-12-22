В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины от COVID-19 для медработников и сотрудников домов интернатного типа.

Соответствующий приказ утвердило Министерство здравоохранения Украины.

В Минздраве учли рекомендации ВОЗ и позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Медики и работники домов интернатного типа могут получить ревакцинальную дозу через шесть месяцев после второй прививки. Для ревакцинации используют только м-РНК-вакцины (Moderna или Comirnaty/Pfizer).

В ближайшее время в Украине появится возможность сгенерировать COVID-сертификат после получения третьей дозы.

Ранее сообщалось, что бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше.