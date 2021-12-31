В праздничные дни городской пассажирский транспорт будет работать в обычном режиме, а транспорт частных перевозчиков — в режиме «выходного дня».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

Автобусы КП «Николаевпасстранс» будут курсировать в обычном режиме.

1 и 2 января 2022 года транспорт частных предприятий-перевозчиков будет двигаться в режиме «выходного дня».

Троллейбусы и трамваи сегодня, 31 декабря, работают в обычном режиме. По информации КП «Николаевэлектротранс», на линии 53 троллейбуса и 41 трамвай.

Завтра, 1 января, на маршруты выйдут 30 троллейбусов и 28 трамваев. Первый троллейбус выйдет на маршрут №2 в 05:04. Первый трамвай на маршруте №6 в 5:08.

— Обратите внимание, что к 08:30 количество транспорта на линиях будет минимальным. Затем каждый час будут выходить дополнительные единицы, — говорится в сообщении.

Напомним, с 18:15 вечера 29 декабря в Николаеве снова начали курсировать троллейбусы в микрорайон Северный.