Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким записал видеоролик, в котором поздравил жителей области с Новым годом.

Видеопоздравление губернатор опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

В нём Виталий Ким рассказал историю маленькой девочки Вирджинии О'Хэнлон, которая услышала от друзей, что Санта — это вымысел. Тогда она написала в нью-йоркскую газету Sun и спросила, действительно ли существует Санта. Через несколько дней в газете вышла статья под названием «Да, Вирджиния, Санта существует!».

— История Вирджинии О'Хэнлон более 100 лет напоминает взрослым, что даже в самые сложные времена мы должны дарить своим детям веру в чудеса. Это не про Санту или Деда Мороза. Это о том, что объединяет всех нас – вере в прекрасное и доброе, – сказал Виталий Ким.

На кадрах видеоролика сын Виталия Кима дарит новогодние подарки, затем приходит в кабинет к отцу, где они сидят и разговаривают у ёлки. Позже к ним приходит супруга Виталия Кима, которую они встречают объятиями.

Губернатор напомнил, что прошедший год был сложным, но продуктивным, а также пожелал в 2022 году мира и любви каждому дому.

— Оглянувшись назад, можно сказать, что 2021 год был полон вызовов. Однако он сплотил нас и обогатил новым опытом. Уверен, что каждый почувствовал, что за этого год было сделано действительно много, и в следующем году мы не собираемся сбавлять темп. Желаю каждому, чтобы праздничное время прошло в кругу родных и близких. Заряжайтесь энергией и набирайтесь сил на следующий год. Пусть все невзгоды и несогласия покинут нас. Мира и любви в каждый дом. С праздниками!, – поздравил жителей области с новогодними праздниками Виталий Ким.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опубликовала видеоролик, в котором поздравила жителей с Новым годом и Рождеством.