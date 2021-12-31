Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опубликовала видеоролик, в котором поздравила жителей с Новым годом и Рождеством.

Поздравление по случаю новогодних праздников она опубликовала на своей странице в Facebook.

На видеоролике Анна Замазеева вместе с детьми наряжает елку, разрисовывает пряники и читает книгу, в которой находит свое же письмо Деду Морозу. В нем она просит в подарок куклу, а на следующих кадрах ей передают коробку, которую она ставит под елку.

Глава облсовета пожелала жителям Николаевской области, чтобы в 2022 году родные и близкие всегда были рядом.

— Новогодние праздники – это праздники веры и надежды. Веры в то, что с нами произойдет то же чудо, о котором мы все так мечтаем. Это время чудес, а взрослые иногда нуждаются в сказке больше, чем дети. Пусть рядом с вами будут только самые близкие люди: родные, дети, родители и друзья. А очаровательные ощущения не оставляют вас весь следующий год! Ведь нам всегда легче преодолевать проблемы, когда есть те, кто в нас верит, поддерживает и ждет дома. Желаю, чтобы у каждого эта зима была сказочно прекрасна! Смело идите к новым вершинам, верьте в себя, свои мечты и победу добра! Мира, любви, семейного согласия, здоровья и многих лет счастливой жизни! С Новым годом и Рождеством!» – поздравила с новогодними праздниками жителей области Анна Замазеева.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич записал видеообращение к николаевцам по случаю новогодних праздников.