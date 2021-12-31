Экс-глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко назвала незаконным назначение Ярославы Студзинской на место исполняющей обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» (ЦИЗ).

Об этом депутатка облсовета написала на своей странице в Facebook.

Член партии «Европейская солидарность» настаивает, что власти уделяли мало внимания николаевской «инфекционке» после увольнения Светланы Федоровой, а на свободную должность назначили «своего» человека.

— Сегодняшний визит в нашу Николаевскую областную инфекционную больницу (так говорят в народе), еще раз подтвердил, как же нынешняя власть циничная, наглая и самое главное некомпетентная! <...> Итак николаевская областная власть 21 декабря 2021 незаконно уволила Светланe Фёдоровe, а сегодня через 10 дней, наша власть проснулась, чтобы назначить своего и.о. главврача! То есть 10 дней власть не интересовала как живет больница, что с пациентами, что с коллективом! Слава Богу, что коллектив достойный, настоящие врачи и медицинские работники, и Светлана Федоровна на месте в больнице!, — акцентировала Виктория Москаленко.

По мнению Москаленко, глава Николаевской ОГА превысил свои полномочия, утвердив в и.о директора ЦИЗ Ярославу Студзинскую.

— Распоряжение Виталия Кима о назначении и.о. незаконное и выходит за рамки полномочий! Нельзя без конкурса назначить директора больницы, даже исполняющую обязанности! Исполняющую обязанности только из числа штатных работников! Так что лучше отмените это распоряжение и не терроризируйте коллектив!, — отметила Виктория Москаленко.

В комментарии для НикВести экс-глава николаевской «инфекционки» Светлана Федорова, предположила, что Студзинская не успела уволиться с прежнего места работы.

— Не может наш отдел кадров приказ написать — никто не явился, кроме Гранатурова, Безносенко и какого то дяди. Чтобі назначить — нужен приказ, человек. Может она не уволена ещё с БСМП. Трудовая нужнаб а никого нету.Ходили , искали, звали — нету, — акцентировала врач.

Напомним, о временном назначении Ярославы Студзинской на пост исполняющей обязанности директора ЦИЗ стало известно сегодня утром, ранее она работала заведующей токсико-терапевтическим отделением Больницы скорой медицинской помощи (БСМП).