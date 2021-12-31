КНДР отметила начало 2022 года дорогостоящим фейерверком в Пхеньяне, хотя режим Кимов призывал к сдержанности в тратах.

Об этом пишет Digi24.

Снимки, полученные со спутника, показали, что власти КНДР подготовили к этому событию грандиозное зрелище в стиле диктатур.

По сообщениям южнокорейских СМИ, торговля цветами, которая имеет важное значение для партийных чиновников, которые хотят выразить почтение единоличному правителю страны Ким Чен Ыну, также совершила значительный скачок.

Севернокорейский лидер также недавно объявился на публике похудевшим на несколько десятков килограммов. Пресса в мире припомнила, что несколько месяцев назад он объявил своему народу, что грядут три года голода.

Напомним, Северная Корея пытается сделать казни более незаметными.