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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева главой Государственного бюро расследований.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса Президента.
Алексей Сухачев назначен на должность главы ГБР сроком на пять лет.
«В соответствии с частью третьей статьи 10, частью первой статьи 11 закона Украины «О Государственном бюро расследований» постановляю назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком пять лет», — говорится в указе.
Алексей Сухачев родился в Харькове в 1978 году. Он окончил юридическую академию по специальности Правоведение. С 2000-го работал в органах госбезопасности, в период с 2017 до 2019 года был замначальника департамента в Генпрокуратуре. В 2019-2020 годах служил в Службе внешней разведки.
В сентябре 2020 года Алексей Сухачев был назначен и.о. директора ГБР, до этого занимал должность заместителя директора бюро.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева главой Государственного бюро расследований.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса Президента.
Алексей Сухачев назначен на должность главы ГБР сроком на пять лет.
«В соответствии с частью третьей статьи 10, частью первой статьи 11 закона Украины «О Государственном бюро расследований» постановляю назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком пять лет», — говорится в указе.
Алексей Сухачев родился в Харькове в 1978 году. Он окончил юридическую академию по специальности Правоведение. С 2000-го работал в органах госбезопасности, в период с 2017 до 2019 года был замначальника департамента в Генпрокуратуре. В 2019-2020 годах служил в Службе внешней разведки.
В сентябре 2020 года Алексей Сухачев был назначен и.о. директора ГБР, до этого занимал должность заместителя директора бюро.