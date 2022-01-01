Экс-президент Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко поздравили украинцев с Новым годом, отметив, что военные действия на Востоке еще не закончились, а оборона страны от российской агрессии — это общее дело власти и оппозиции.

Поздравление опубликовали на сайте партии «Европейская Солидарность»:

« Дорогие украинцы!

Несмотря на то, что 2021-й год удивлял нас неприятными сюрпризами, я хочу подчеркнуть, что запас прочности и надежности, созданный с 14-го по 19-й годы, позволил нам пережить все эти неприятности.

В 21 году мы отпраздновали тридцатилетие нашей Независимости. Как волонтеры помогали армии. Начиная от женщин с детьми, которые приходили в наш офис, чтобы плести сетки для маскировки. И завершая группами энтузиастов и народными депутатами от «Европейской Солидарности», которые вместе ездили в прифронтовую зону для того, чтобы снабжать находящиеся на «передке» бригады системами видеоразведки и видеонаблюдения. Не забывая о мандаринах, клубнике и других вкусностях для наших воинов.

А деньги на это собирала вся Украина. Кто миллион, а кто и отдал последнюю сотню гривен. «Европейская Солидарность», «Дело громад», «Солидарная Молодежь», а еще тысячи и тысячи неравнодушных людей присоединились к этому проекту, чтобы защитить жизнь наших воинов и украинскую землю.

Ветераны российско-украинской войны создали мощную организацию «Братья по оружию». Как граждане они четко заявили: в стороне не будут стоять, им есть «какая разница». Как резервисты они всегда готовы «гостеприимно» встретить путиноидов. По принципу: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».

В декабре под Авдеевкой видел свежие дыры от русских снарядов. Дары «русского мира» для Украины. Кто-то анонсирует: вот будет вторжение. Извините, вторжение уже было и есть. Эта война России против Украины длится уже 8 лет. И только в единстве мы можем защитить себя.

Оборона страны от российской агрессии — это общее дело власти и оппозиции. Всего украинского народа.

Когда я за границей, будь то канадский Галифакс, Стамбул или Варшава, — забываю о наших внутренних разногласиях и мобилизую мир в поддержку Украины.

Во многих украинских семьях за праздничным столом в этом году, к сожалению, останутся пустые места. Потому, что за последние два года около ста тысяч украинцев погибли от ковида. Не имея возможности делать работу за нашу власть, мы помогали, как могли. И в следующем году прошу каждого, даже умоляю, кто еще не привился, вакцинируйтесь, пожалуйста.

Наша команда вакцинирована. И это позволило, несмотря на пандемию, ездить по стране и встречаться с удивительными людьми. Украинцы отличные, открытые, добрые. И это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы граждане. Одна великая нация.

Итак, дорогие украинцы! Давайте войдем в 2022 сильными и уверенными. Пусть Новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен, главные наши с вами победы — еще впереди!»