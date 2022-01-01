Бывшая президент Южной Кореи Пак Кын Хэ, приговоренная в 2018 году за коррупцию к 22 годам заключения и помилованная действующим главой государства, 31 декабря вышла на свободу.

Об этом сообщает Yonhap.

Решение об амнистии вступило в силу в полночь в пятницу. Сотни приверженцев Пак собрались возле больницы, где она проходит лечение, чтобы отпраздновать ее освобождение.

Издание отмечает, что пока неизвестно, где именно Пак будет проживать после выхода из больницы, поскольку ее дом на юге Сеула был продан с аукциона как часть конфискованного имущества.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чже Ин 24 декабря помиловал свою предшественницу Пак Кын Хэ, отбывавшую 22-летний срок за коррупцию и злоупотребление властью. Ее включили в список на амнистию, учитывая состояние здоровья.