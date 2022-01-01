В пятницу, 31 декабря, Португалия сообщила о новом коронавирусном антирекорде — 30 829 случаев за сутки.

Как сообщает Reuters, на вариант Омикрон приходится примерно 83% всех новых случаев.

В пятницу от COVID-19 умерли 18 человек по сравнению с 16 в четверг. В конце января 2021 года, когда Португалия только начала свою кампанию вакцинации, ежедневно в стране регистрировали более 300 смертельных случаев.

Количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии — 145, что также значительно ниже 900 в начале 2021 года.

В Португалии один из самых высоких в мире показателей вакцинации против коронавируса, около 87% из 10-миллионного населения страны полностью привиты.

В канун Нового года власти приказали закрыть ночные клубы и бары, пройти обязательные тесты на COVID-19 для посещения гостиниц, казино и ресторанов, а также ограничили собрание под открытым небом до десяти человек.

Напомним, в ноябре 2021 года в Португалии официально зафиксировали новый штамм коронавируса Omicron, которым заразились 13 членов футбольной команды в Лиссабоне после возвращения одного из игроков из Южной Африки.