Польша сообщила о 44 попытках нелегального пересечения границы из Беларуси за сутки 31 декабря 2021 года, в одном случае группу обнаружили уже на территории страны.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает RMF24, цитируя пресс-секретаря пограничной службы Анну Михальскую.

У пограничного села Шудзялово мигранты разрезали колючую проволоку и успели зайти на территорию страны, прежде чем их заметили и задержали. Группа насчитывала 24 человек — 16 граждан Ирака, 6 — Сирии и двух граждан Индии. По словам Михальской, всех их выдворили обратно на линию границы.

Еще одна группа из 20 человек подошла к линии границы в районе города Липск около 11 часов вечера, но не пыталась прорваться силой. В итоге люди пошли обратно вглубь территории Беларуси.

Возле Наревки пограничники нашли поврежденную секцию забора и инструмент, которым резали проволоку.

Всего за 2021 год Пограничная служба зафиксировала около 39 700 попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. Из них лишь небольшая часть случаев выпала на первую половину года, большинство случились с августа. Наибольший наплыв мигрантов наблюдался в октябре — более 17 500, в ноябре — около 9000. Декабрь, очевидно из-за наступления холодов и эффекта всех мер Польши и Евросоюза, стал месяцем с наименьшим количеством таких попыток — около 1700.

Напомним, часть мигрантов, которые через Беларусь надеялись попасть в ЕС, уже почти два месяца проживают в отапливаемом логистическом центре в Брузгах, недалеко от границы, другие вернулись в родные страны.

Однако и после наибольшего обострения польские пограничники ежедневно фиксировали новые попытки нелегально попасть в страну. Также недавно регулярно задерживали водителей, помогавших мигрантам, которые все же перешли границу незамеченными, продолжить путешествие в ЕС.

Напомним, в ООН заявили, что на польско-белорусской границе с начала 2021 года скончался 21 человек.