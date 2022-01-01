Новый канцлер Германии Шольц в своей первой новогодней речи предупредил Владимира Путина, что суверенитет Украины не ставится под вопрос.

Об этом пишет EVZ.

Олаф Шольц выразил поддержку Украине, настояв на «нерушимости» европейских границ. Позиция канцлера Германии появилась после того, как президент России Владимир Путин 30 декабря провел переговоры с Белым домом о ситуации на границах Украины.

В своем Олаф Шольц сказал, что ситуация с Украиной является «новым вызовом» для Германии.

— Однако нерушимость границ — драгоценное и не подлежащее обсуждению благо, — акцентировал лидер немецкого парламента.

После чего он призвал к более тесному «международному сотрудничеству»

— Европа должна быть более суверенной и сильной. Вот почему мы продолжаем работать на успех Европейского Союза, — объяснил Олаф Шольц.

В начале января 2022 года несколько представителей России и Германии проведут телефонный разговор для обсуждения ситуации на границах Украины, сообщает Der Spiegel.

Напомним, Байден и Путин договорились продолжить диалог после Нового года.