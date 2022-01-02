С 1 января 2022 года Германия начала председательство в G7.

Берлин обещает сконцентрироваться на главных проблемах, сообщает Deutsche Welle.

— Внимание на главном должно стать основой для целенаправленной программы работы, которую мы запланировали для председательства, — сообщил представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.

Германия обещает продолжить совместные действия по борьбе с пандемией коронавируса, которые начала Великобритания во время председательства в G7.

Кроме того, Берлин планирует координировать усилия по борьбе с изменением климата.

Остановить изменение климата невозможно без сотрудничества с Китаем. Однако трудно сказать, насколько Пекин заинтересован в кооперации с демократическими странами G7.

Германия также рассматривает США как важнейшего партнера.

— С президентом США Джо Байденом мы разделяем мнение, что демократические страны должны показать, что они могут гарантировать честные и справедливые ответы на вызовы 21 века, — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Берлин также нацелен на укрепление сотрудничества со всеми странами G7. В частности, для координации согласованной политики в отношении России.

Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора 30 декабря договорились продолжить диалог после Нового года. Контакты будут поддерживать на уровне администраций.