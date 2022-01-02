Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина в этом году получит от США военные катера, в частности типа «Island» и «Mark VI».

Об этом она сказала в интервью «Радио Свобода».

По ее словам, ориентировочно в первом полугодии Вашингтон передаст Киеву катер «Island», пока еще находящийся в США.

Оксана Маркарова отметила, что этот катер «в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем... В зависимости от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года».

Она добавила, что в 2022 году запланирована отправка Украине также патрульных катеров «Mark VI».

Относительно количества она не уточнила деталей, потому что этот вопрос до сих пор обсуждается.

— Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы и все остальное для того, чтобы было больше. Потому что задача — построить полноценную военную состоятельность, — сказала Оксана Маркарова.

Напомним, в 2021 году США передали Украине два катера класса «Island».