Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что Россия не может обеспечить жителям оккупированных ею территорий нормальную жизнь.

Об этом он сказал в интервью главному редактору влиятельного польского издания «Газета избирательная», общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику, пишет пресс-служба политика.

— Мой друг, покойный Джон Маккейн сказал, что Россия – это «бензоколонка с ядерными боеголовками». Безусловно, мы заинтересованы, чтобы привлечь Россию к переговорам, так же как мы заинтересованы в том, чтобы Россия стала участником европейской коалиции безопасности. Для этого Россия должна сделать два дела: освободить Крым и освободить Донбасс. А впоследствии должно прийти освобождение Приднестровья. Ни один из «экспериментов» России – Осетия, Абхазия, Приднестровье и Донбасс — не привел к развитию этих территорий и росту благосостояния людей. Сколько еще нужно экспериментировать, что убедиться в неспособности России обеспечить людям оккупированных территорий достойную жизнь?, – говорит Петр Порошенко.

Он также отметил, что сразу после захвата Крыма популярность Путина выросла, но теперь она падает.

— Она действительно выросла до 70%. Но сегодня для большинства россиян Крым не нужен, популярность Путина упала до 32%. С 2014 года российская экономика не растет, снижаются доходы населения. Зато растет нищета и нет наплыва прямых иностранных инвестиций. Россия в стагнации, люди не желают с этим мириться. Они еще не готовы к протестам, что показал пример Навального. Но Путин боится и потому он так грубо поступил с человеком, который говорил правду, – говорит Петр Порошенко.

Напомним, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко считает, что западные союзники Украины должны быть более эффективны в вопросе усиления санкций против России.