Лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко считает, что западные союзники Украины должны быть более эффективны в вопросе усиления санкций против России.

Об этом пятый президент заявил в интервью главному редактору польского издания «Газета избирателя», общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику.

В преддверии анонсированных переговоров между руководством США и России, а также заседания Комиссии НАТО-Россия Петр Порошенко призвал западных партнеров Украины повысить цену дальнейшей агрессии для Владимира Путина настолько, чтобы она стала неприемлемой.

— США и Европа должны действовать быстрее и эффективнее в вопросе энергетических санкций, а также финансовых санкций. Путин должен осознавать, что в случае агрессии через час против России будут применены санкции, разрушающие ее экономику. И только тогда он начнет весить, стоит ли ему идти против Украины. Поляк, латыш, литовец, эстонец, швед и фин должны понимать, что общими и согласованными действиями они не помогают Украине, а защищают собственную безопасность. Лозунг «За вашу и нашу свободу» сегодня очень актуален, — убежден политик.

На вопрос Адама Михника, какая санкция для России будет наиболее чувствительной, Петр Порошенко ответил: «Предоставление Украине «Плана действий по членству в НАТО» уже в июне 2022 года, на Мадридском саммите. И, наконец, Украине нужно предоставить летальное оружие для повышения цены, которое Путин заплатит в случае полномасштабной агрессии».

Ранее Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский, по указанию которого фабрикуют дела против лидера крупнейшей оппозиционной партии в Украине за «государственную измену», в конце концов рискует выйти на самого себя.