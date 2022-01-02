Посольство Израиля осудило факельный марш в честь 113 дня рождения Степана Бандеры, который прошел в Киеве 1 января.

Об этом пишет TheБабель.

— Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследовать антисемитские проявления, которые имели место во время марша согласно закону, принятому в 2021 году, — сказано в заявлении посольства.

Отмечается, что полиция в день марша сообщала, что он прошел без нарушений.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Ранее сообщалось, что столица принимает памятный марш ко дню рождения украинского лидера и политика Степана Бандеры, в шествие влились несколько тысяч человек.