Столица принимает памятный марш ко дню рождения украинского лидера и политика Степана Бандеры, в шествие влились несколько тысяч человек.
Об этом сообщает УП.
Участники исторического мероприятия отмечают уже 113-ые именины идеолога постулатов украинской национальной идеи. Марш стал традиционным после Революции Достоинства.
Колонна в несколько тысяч человек вышла из парка Шевченко и направилась к Майдану Независимости. Во главе шествия шагают священнослужители ПЦУ при портрете Степана Андреевича Бандеры.
Идущие затянули песню «Батько наш Бандера». Украинцы из колонны несут национальные флаги, а также красно-черные полотна, которые стали символом повстанческой борьбы против тоталитарных режимов. На ходе звучат лозунги: «ОУН-УПА государственное признание», «Слава Украине – Героям слава» и другие традиционные кричалки.
Столичная полиция следит, чтобы марш прошел без эксцессов и сопровождает мирных людей до финальной точки на Майдане Независимости, где состоится народное вече.
Напомним, в Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Столица принимает памятный марш ко дню рождения украинского лидера и политика Степана Бандеры, в шествие влились несколько тысяч человек.
Об этом сообщает УП.
Участники исторического мероприятия отмечают уже 113-ые именины идеолога постулатов украинской национальной идеи. Марш стал традиционным после Революции Достоинства.
Колонна в несколько тысяч человек вышла из парка Шевченко и направилась к Майдану Независимости. Во главе шествия шагают священнослужители ПЦУ при портрете Степана Андреевича Бандеры.
Идущие затянули песню «Батько наш Бандера». Украинцы из колонны несут национальные флаги, а также красно-черные полотна, которые стали символом повстанческой борьбы против тоталитарных режимов. На ходе звучат лозунги: «ОУН-УПА государственное признание», «Слава Украине – Героям слава» и другие традиционные кричалки.
Столичная полиция следит, чтобы марш прошел без эксцессов и сопровождает мирных людей до финальной точки на Майдане Независимости, где состоится народное вече.
Напомним, в Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану.