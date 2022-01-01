Столица принимает памятный марш ко дню рождения украинского лидера и политика Степана Бандеры, в шествие влились несколько тысяч человек.

Об этом сообщает УП.

Участники исторического мероприятия отмечают уже 113-ые именины идеолога постулатов украинской национальной идеи. Марш стал традиционным после Революции Достоинства.

Колонна в несколько тысяч человек вышла из парка Шевченко и направилась к Майдану Независимости. Во главе шествия шагают священнослужители ПЦУ при портрете Степана Андреевича Бандеры.

Идущие затянули песню «Батько наш Бандера». Украинцы из колонны несут национальные флаги, а также красно-черные полотна, которые стали символом повстанческой борьбы против тоталитарных режимов. На ходе звучат лозунги: «ОУН-УПА государственное признание», «Слава Украине – Героям слава» и другие традиционные кричалки.

Столичная полиция следит, чтобы марш прошел без эксцессов и сопровождает мирных людей до финальной точки на Майдане Независимости, где состоится народное вече.

Напомним, в Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану.