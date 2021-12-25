В Тернополе полиция взяла под круглосуточную охрану памятник Степану Бандере, над которым в течение двух недель было совершено два акта вандализма.

Об этом сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский в своем Facebook.

— Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник! 1 января на 16:00 присоединяйтесь к ежегодному торжественному шествию по случаю Дня рождения Бандеры, которое стартует от стадиона имени Шухевича, — написал Богдан Бутковский.

Ранее сообщалось, что в Тернополе второй раз за месяц хулиганы надругались над памятником Степану Бандере. Во вторник, 21 декабря, неизвестные закидали яйцами монумент.

Напомним, 15 декабря, в Тернополе мужчина облил алой краской памятник Степану Бандере, правоохранители установили силуэт вандала.