В Тернополе полиция взяла под круглосуточную охрану памятник Степану Бандере, над которым в течение двух недель было совершено два акта вандализма.
Об этом сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский в своем Facebook.
— Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник! 1 января на 16:00 присоединяйтесь к ежегодному торжественному шествию по случаю Дня рождения Бандеры, которое стартует от стадиона имени Шухевича, — написал Богдан Бутковский.
Ранее сообщалось, что в Тернополе второй раз за месяц хулиганы надругались над памятником Степану Бандере. Во вторник, 21 декабря, неизвестные закидали яйцами монумент.
Напомним, 15 декабря, в Тернополе мужчина облил алой краской памятник Степану Бандере, правоохранители установили силуэт вандала.
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В Тернополе полиция взяла под круглосуточную охрану памятник Степану Бандере, над которым в течение двух недель было совершено два акта вандализма.
Об этом сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский в своем Facebook.
— Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник! 1 января на 16:00 присоединяйтесь к ежегодному торжественному шествию по случаю Дня рождения Бандеры, которое стартует от стадиона имени Шухевича, — написал Богдан Бутковский.
Ранее сообщалось, что в Тернополе второй раз за месяц хулиганы надругались над памятником Степану Бандере. Во вторник, 21 декабря, неизвестные закидали яйцами монумент.
Напомним, 15 декабря, в Тернополе мужчина облил алой краской памятник Степану Бандере, правоохранители установили силуэт вандала.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак