Ученые Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину против коронавируса, которая сможет защищать организм человека на протяжении всей жизни. Ученые взяли за основу препарат против оспы.

Об этом пишет издание The Japan Times.

Вскоре после начала пандемии, в начале 2020 года, почётный исследователь Токийского института медицинских наук Мичинори Кохара поинтересовался, можно ли разработать вакцину на основе испытанного препарата против оспы, который помог миру искоренить смертельную болезнь.

Вирус коровьей оспы, используемый в вакцине против оспы, — это тема, над которой он работал более трех десятилетий. Поэтому Кохара хорошо знает, насколько важной может быть вакцина, которая дает сильную защиту.

Напомним, что власти Великобритании одобрили новые таблетки от коронавируса Паксловид от компании Pfizer.