Власти Великобритании одобрили новые таблетки от коронавируса Паксловид от компании Pfizer.

Об этом сообщает ВВС.

Паксловид предназначен для применения вскоре после появления симптомов у людей с высоким риском тяжелого заболевания. В клинических испытаниях он снизил риск госпитализации или смерти на 89% у уязвимых взрослых.

Известно, что Великобритания заказала 2,75 миллиона курсов таблеток, частично основанных на существующем лекарстве от ВИЧ, также разработанном Pfizer.

Отметим, что Паксловид стал уже вторым противовирусным препаратом, одобренным для лечения Covid в Великобритании - в ноябре регулирующие органы одобрили препарат Молнупиравир.

Глава Минздрава Саджид Джавид заявил, что новые противовирусные препараты плюс бустерные вакцины и усиленное тестирование означают, что Великобритания находится в самой сильной позиции, чтобы справиться с угрозой, исходящей от Омикрон-штамма.

Напомним, Кабинет министров 29 декабря отменил требование об обязательной самоизоляции для граждан, въезжающих в Украину через контрольно-пропускные пункты с временно оккупированных территорий.