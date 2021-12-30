Кабинет министров 29 декабря отменил требование об обязательной самоизоляции для граждан, въезжающих в Украину через контрольно-пропускные пункты с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Речь идет об отмене правительством постановления №1407. Теперь не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение «Вдома». Это касается как контрольных пунктов въезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, так и из аннексированного Крыма и Севастополя.

Напомним, в конце ноября лица, находившиеся в странах, где обнаружен штамм COVID-19 «Омикрон», должны были пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.