Кабинет министров 29 декабря отменил требование об обязательной самоизоляции для граждан, въезжающих в Украину через контрольно-пропускные пункты с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Речь идет об отмене правительством постановления №1407. Теперь не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение «Вдома». Это касается как контрольных пунктов въезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, так и из аннексированного Крыма и Севастополя.
Напомним, в конце ноября лица, находившиеся в странах, где обнаружен штамм COVID-19 «Омикрон», должны были пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Кабинет министров 29 декабря отменил требование об обязательной самоизоляции для граждан, въезжающих в Украину через контрольно-пропускные пункты с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Речь идет об отмене правительством постановления №1407. Теперь не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение «Вдома». Это касается как контрольных пунктов въезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, так и из аннексированного Крыма и Севастополя.
Напомним, в конце ноября лица, находившиеся в странах, где обнаружен штамм COVID-19 «Омикрон», должны были пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.