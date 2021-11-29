Лица, находившиеся в странах, где обнаружен штамм COVID-19 «Омикрон», должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.

Об этом заявили участники селекторного совещания с Президентом Украины, пишут на сайте МОЗ.

Указано, что туристам, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.

— Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем список стран может быть расширен, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования и обращаться в местные медучреждения в случае появления симптомов заболевания.

— Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма «Омикрон» более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), у которых, как правило, более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен, — добавляют в МОЗ.

Напомним, новый вариант коронавируса проник в Бельгию, Францию, Германию, Нидерланды, Данию и Чехию. «Омикрон» секвенировали впервые в Южной Африке, откуда он и происходит.