В Луцке в больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе 12 декабря 2021 года сбил несовершеннолетний.
Об этом сообщают «Волынские новости» и депутат райсовета Роман Кравчук.
В реанимации утром умерла 39-летняя женщина по имени Альона. У нее остались муж и двое маленьких сыновей.
Депутат выразил сочувствие семье погибшей, призвал поддержать ее мужа и указал в сообщении номер банковской карты.
Ранее сообщалось, что в Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, есть пострадавшие.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Луцке в больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе 12 декабря 2021 года сбил несовершеннолетний.
Об этом сообщают «Волынские новости» и депутат райсовета Роман Кравчук.
В реанимации утром умерла 39-летняя женщина по имени Альона. У нее остались муж и двое маленьких сыновей.
Депутат выразил сочувствие семье погибшей, призвал поддержать ее мужа и указал в сообщении номер банковской карты.
Ранее сообщалось, что в Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, есть пострадавшие.