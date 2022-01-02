В Луцке в больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе 12 декабря 2021 года сбил несовершеннолетний.

Об этом сообщают «Волынские новости» и депутат райсовета Роман Кравчук.

В реанимации утром умерла 39-летняя женщина по имени Альона. У нее остались муж и двое маленьких сыновей.

Депутат выразил сочувствие семье погибшей, призвал поддержать ее мужа и указал в сообщении номер банковской карты.

Ранее сообщалось, что в Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, есть пострадавшие.