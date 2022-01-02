Франция сделала контрацептивы бесплатными для всех женщин в возрасте до 25 лет. Нововведение заработало с 1 января 2022 года и призвано защитить молодых женщин.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, пишет hromadske.

До этого возрастной предел для бесплатного доступа к контрацепции во Франции составлял 18 лет.

Но глава Минздрава Оливье Веран отмечал, что среди молодых женщин наблюдается снижение использования противозачаточных средств в основном из-за финансовых проблем.

Программа будет охватывать, в частности, гормональные контрацептивы, биологические тесты, идущие вместе с ними, рецепт на контрацепцию и все услуги, связанные с этой контрацепцией. Бесплатными будут также таблетки, спирали и противозачаточные имплантаты.

— Недопустимо, чтобы женщины не могли защитить себя, не могли пользоваться противозачаточными средствами, — подчеркивал министр, объясняя причины такого нововведения.

Как отмечали в Минздраве Франции, расширение программы будет обходиться государству в 21 миллион евро в год.

Напомним, что власти Ирана хотят увеличить в стране рождаемость. Для этого государственные больницы не будут проводить операции по стерилизации мужчин, а женщинам продавать контрацептивы только в случае угрозы здоровью.