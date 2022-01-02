С начала суток 2 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня.

Украинские военные контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

— С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано, – говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, что в зоне боевых действий за прошедшие сутки, 1 января, боевики четырежды нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь и ранений среди украинских военных.