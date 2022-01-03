С начала года в Австрии вступил в силу закон легализующий эвтаназию для людей с тяжелыми и смертельными заболеваниями.

Эвтаназия разрешена только для совершеннолетних, отмечает ORF.

При этом двое врачей должны подтвердить, что лицо, которое запросило об эвтаназии, способно принимать решения.

Заболевание этого лица должно быть четко диагностировано. После принятия пациентом решения об эвтаназии, он должен будет подождать 12 недель, чтобы еще раз его взвесить. В случае со смертельными заболеваниями этот срок сокращается до двух недель. После этого человек сможет приобрести смертельный препарат в аптеке.

Как отмечает BBC, для того, чтобы это сделать, нужно будет обратиться к юристу или нотариусу. Список аптек, в которых можно будет купить такой препарат будет только у них — чтобы избежать злоупотреблений.

До этого любому, кто склонял человека к самоубийству или помогал кому-либо покончить с собой, грозило до пяти лет лишения свободы.

В прошлом году федеральный суд снял абсолютный запрет на помощь при самоубийстве, постановив, что это «нарушает право на самоопределение».

Наказание сохранится для тех, кто убивает другого человека по его «серьезной и решительной просьбе».

Напомним, что еще один член ЕС может в ближайшее время легализовать эвтаназию. Если законопроект будет принят, Португалия присоединится к небольшой группе стран, где эвтаназия легальна.