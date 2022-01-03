Власти Турции планируют обеспечить каждый уголок страны своим же газом, добытым на месторождениях Черного моря.
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, передает агентство Anadolu.
Он отметил, что в 2022 году газ, который добывает Турция в Черном море, будет поступать во все уголки страны.
Фатих Денмез 31 декабря посетил завод по переработке природного газа «Филиос», который сейчас достраивают в провинции Зонгулдак на севере Турции.
— Отсюда газ из Черного моря будет поступать на сушу. Начальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров, — указал министр.
Он прогнозирует, что завод такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Комплекс намерены ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После его подключения к турецкой распределительной системе черноморский газ будут использоваться во всех уголках Турции, отмечает чиновник.
Напомним, что заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток-2» завершилось 29 декабря.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Власти Турции планируют обеспечить каждый уголок страны своим же газом, добытым на месторождениях Черного моря.
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, передает агентство Anadolu.
Он отметил, что в 2022 году газ, который добывает Турция в Черном море, будет поступать во все уголки страны.
Фатих Денмез 31 декабря посетил завод по переработке природного газа «Филиос», который сейчас достраивают в провинции Зонгулдак на севере Турции.
— Отсюда газ из Черного моря будет поступать на сушу. Начальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров, — указал министр.
Он прогнозирует, что завод такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Комплекс намерены ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После его подключения к турецкой распределительной системе черноморский газ будут использоваться во всех уголках Турции, отмечает чиновник.
Напомним, что заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток-2» завершилось 29 декабря.