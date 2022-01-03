Власти Турции планируют обеспечить каждый уголок страны своим же газом, добытым на месторождениях Черного моря.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, передает агентство Anadolu.

Он отметил, что в 2022 году газ, который добывает Турция в Черном море, будет поступать во все уголки страны.

Фатих Денмез 31 декабря посетил завод по переработке природного газа «Филиос», который сейчас достраивают в провинции Зонгулдак на севере Турции.

— Отсюда газ из Черного моря будет поступать на сушу. Начальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров, — указал министр.

Он прогнозирует, что завод такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Комплекс намерены ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После его подключения к турецкой распределительной системе черноморский газ будут использоваться во всех уголках Турции, отмечает чиновник.

Напомним, что заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток-2» завершилось 29 декабря.