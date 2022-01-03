Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2021 году Украина была полностью обеспечена вакцинами против коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Полностью обеспечили Украину вакцинами против COVID-19. С начала 2021 года поставлено более 40 миллионов доз безопасных и проверенных вакцин. Все граждане получили возможность прививаться бесплатно. В ближайшее время будет привито 50% взрослого населения, — написал Денис Шмыгаль.

Всего в 2021 году правительство потратило более 35 миллиардов гривен на финансирование противодействия COVID-19.

— Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий, и многое другое, — отметил премьер.

Напомним, что депутаты Николаевского областного совета перераспределили 4 миллиона гривен из областного бюджета. Этим решением депутаты направили 4 миллиона гривен больницам Николаевщины для борьбы с коронавирусом.