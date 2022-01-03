В поселке Зайчевское под Николаевом, жители которого вчера вышли на протест из-за отсутствия света на протяжении 5 суток, возобновили электроснабжение.

Об этом сообщили на предприятии «Николаевоблэнерго».

Там добавили, что бригады электриков уже седьмые сутки ликвидируют последствия, которые вызвал сильный гололед и порывистый ветер. Отмечается, что ледяной покров, который местами достигал 27 миллиметров, нанес сетям большой ущерб.

В «Николаевоблэнерго» также сообщили, что в настоящее время работают 4 аварийные бригады, которые ликвидируют 10 обрывов воздушных линий и повреждения на трансформаторной подстанции в поселке Каравеллово. В общей сложности по области дежурит 21 оперативно-выездная бригада.

Напомним, в воскресенье, 2 января, жители села Зайчевское вышли на акцию протеста, перекрыв дорогу.