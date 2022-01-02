В воскресенье, 2 января, жители села Зайчевское Николаевской области, у которых пятые сутки нет стабильного электричества, вышли на акцию протеста, перекрыв дорогу.

Об этом сообщил николаевец Максим Несмиянов на своей странице в Facebook.

Ранее НикВести писали, что жители Зайчевского намерены перекрыть дорогу вблизи их села из-за отсутствия стабильного электричества из-за чего в селе нет газа, света и воды.

Максим Несмиянов сообщил, что на месте протеста работет три экипажа патрульных и местные власти.

— Что изменилось? 2 патруля полиции в селе, уже 3й патруль приехал. Приехал глава сельсовета. Приехал глава райадминистрации, – написал Максим Несмиянов.

Он также добавил, что жителям Зайчевского пообещали решить проблему с электричеством до 15:00 2 января, однако если этого не произойдет люди 3 января перекроют Баштанское кольцо.

Напомним, в сентябре 2021 года в поселке Веселиново местные жители вышли на акцию протеста из-за неудовлетворительного состояния дорог.