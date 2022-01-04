Североатлантический совет на уровне глав МИД стран-членов соберется 7 января на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России в Украине и на ее границах.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса во вторник, пишет «Европейская правда».

— Внеочередное виртуальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в формате видеотелеконференции в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и безопасность Европы в целом, — заявили в НАТО.

Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Напомним, ранее союзники НАТО сделали совместное заявление касательно ситуации в Украине. Они призвали Россию отвести войска от границ и продолжить дипломатические переговоры.