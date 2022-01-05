Евросоюз принял новую программу макрофинансовой помощи Молдове в размере 150 миллионов евро, из них 30 миллионов в виде грантов и 120 миллионов — льготных кредитов.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, передает Корреспондент.

— Отвечая на запрос Молдовы, Еврокомиссия утвердила сегодня новую программу макрофинансовой помощи в размере до 150 миллионов евро, из которых 30 миллионов будут выделены в виде грантов и 120 миллионов в виде среднесрочных кредитов, предоставленных на льготных условиях, — говорится в сообщении.

Новая программа макрофинансовой помощи будет реализовываться параллельно с аналогичной программой МВФ, условием для выделения денег станет проведение «ключевых реформ для Молдовы», направленных на подтягивание местных законов к нормам ЕС. Программа вступит в силу после ее утверждения Европарламентом и Советом ЕС.

В период с 2017 года Еврокомиссия уже выделила стране 160 миллионов евро макрофинансовой помощи.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что власти страны не рассматривают вопрос присоединения к НАТО, но стремятся вступить в ЕС.